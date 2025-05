En el aeropuerto de Málaga la situación se complica con una plaga de chinches en las zonas de refugio de los indigentes

Con el aeropuerto de Adolfo Suarez Madrid-Barajas completamente desbordado y tomado por decenas de personas sintecho y la llamada de urgencia del director de Aena al alcalde José Luis Martínez-Almeida para intentar encontrar una solución, ‘El programa de Ana Rosa’ ha analizado lo sucedido y ha comprobado que no se trata de una situación aislada. Son muchos los aeropuertos españoles que presentan la misma problemática y que se han convertido en el hogar de personas sin hogar.

Álvaro López nos ha explicado que la situación que se está viviendo en el aeropuerto de Barajas no es un caso aislado y que lleva años produciéndose en diferentes aeropuertos españoles, que se han convertido en el refugio de cientos de personas sintecho. Por ejemplo, en el aeropuerto del Prat en Barcelona, unas 160 personas continúan pernoctando entre maletas, pasajeros, asientos… Y no solo ahí, viven también en terrenos adyacentes de Aena. Para intentar solucionarlo, existe un convenio entre ayuntamientos del Prat, la Generalitat y la propia Aena donde se destinan casi 600.000€ en paliar este problema. Aun así, no se ha conseguido erradicar el problema.

En Málaga, el problema no tiene que ver con las personas sintecho que viven allí también, pero sí con las plagas de chinches existentes en diferentes partes del aeropuerto y que parecen coincidir con las pasarelas de embarque. Una situación que ya están mostrando en las redes sociales porque los trabajadores han sufrido picaduras.

El aeropuerto de Palma de Mallorca cierra sus puertas en horario nocturno

En el aeropuerto de Palma de Mallorca viven actualmente 41 personas y la situación es bastante complicada porque también han comenzado a instalarse en los aparcamientos adyacentes al aeropuerto. Aena ha tomado decisiones, ha cerrado las puertas en horario nocturno, solo se queda abierta la puerta principal y ha contratado a una empresa de seguridad privada porque los bares del aeropuerto han denunciado robos supuestamente por parte de algunas de estas personas.

En los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife también pernoctan cada noche una media de 40 personas sintecho. En Gran Canaria, es el Ayuntamiento de Telde, el que se encarga de atender a estas personas indigentes en medios sanitarios y en el caso de las personas extranjeras, gestionar el traslado a sus respectivos países.

Estos son solo cuatro ejemplos de un problema que es crónico en muchos aeropuertos de nuestro país y cuyas competencias los asume en algunos casos la propia Aena y en otros los ayuntamientos.