Un hombre de 68 años ha muerto aplastado por su propio vehículo en Valdemoro, en Madrid

Por causas que se desconocen, el hombre se encontraba debajo del vehículo cuando ha caído y ha ocurrido el aplastamiento

MadridEl Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) ha confirmado este sábado el fallecimiento de un hombre de 68 años en Valdemoro, municipio de la Comunidad de Madrid, al que se le ha caído encima su vehículo.

Al parecer, la víctima estaba manipulando la parte de abajo de su vehículo, cuando, por causas que se desconocen, el vehículo ha caído y ha ocurrido el aplastamiento.

Investigan la muerte de la víctima

Han acudido al lugar los Bomberos de la Comunidad de Madrid que le han liberado y han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica que han continuado poco después los sanitarios del Summa 112.

A pesar de realizar maniobras de RCP avanzada durante más de 30 minutos, finalmente no han podido revertir la parada y el Summa 112 ha confirmado el fallecimiento.

La policía local se encarga de las investigaciones. El suceso ha ocurrido en la vía pública en la calle Jaén.