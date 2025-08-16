El joven, vecino de Logroño, desapareció mientras nadaba en el pantano de Alloz, donde pasaba un día en familia

Un menor de 17 años, vecino de Logroño, ha fallecido este sábado ahogado en el pantano de la localidad de Alloz, en la comunidad de Navarra, cuando se encontraba bañándose junto a su madre, según han informado los servicios de Emergencia.

Efectivos del Grupo de Rescate Acuático del Servicio de Bomberos de Navarra han localizado, a las 17:10 horas, el cuerpo sin vida del joven que había desaparecido poco antes mientras nadaba en el pantano de Alloz.

El joven pasaba el día junto a su familia

La Sala de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso de la desaparición del joven a las 15:28 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque del municipio de Estella, al Grupo de Rescate Acuático (GRA), al Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una psicóloga de guardia y patrullas de la Guardia Civil.

Efectivos del GRT de bomberos han sobrevolado la zona en helicóptero para intentar localizar al joven, mientras que cuatro buzos del Grupo de Rescate Acuático han realizado labores de rastreo en el agua, partiendo del lugar en el que el joven fue visto por última vez.

El cuerpo ha sido localizado alrededor de las 17:10 horas, sumergido en una zona cercana al punto en el que había desaparecido. El fallecido estaba pasando el día en compañía de su familia en el pantano de Alloz, en Lerate, concejo perteneciente al término municipal de Guesálaz.

El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será realizada la autopsia. El equipo territorial de Policía Judicial de Estella de la Guardia Civil investiga las causas e instruye las diligencias del trágico suceso.