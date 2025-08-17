El fuego se ha originado a las 8:30 horas en el salón de una vivienda del décimo piso de una edificio situado en la avenida Blasco Ibáñez

ValenciaSeis personas han resultado heridas y trasladadas al hospital por inhalación de humo, cinco de ellas menores de edad, a consecuencia de un incendio que se ha declarado a primera hora de este domingo en la ciudad de València.

El incendio, ya extinguido, se ha originado a las 8:30 horas en el salón de una vivienda del décimo piso de una edificio situado en la avenida de Blasco Ibáñez y han acudido al lugar unidades de Bomberos Valencia del parque norte y sur, según han informado a EFE fuentes municipales.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han indicado que se ha movilizado al lugar una ambulancia de transporte, un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU.

Trasladados al Hospital

El equipo médico ha asistido por inhalación de humo a seis personas, cinco menores de edad y una mujer de 67 años, y dos de ellas han sido trasladados al Hospital Clínico, otras dos al hospital Doctor Peset y las dos restantes, al Hospital General de València.