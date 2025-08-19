El detenido es un varón de 48 años al que se le ha imputado un delito de incendio forestal

El fuego llegó a afectar a 31 hectáreas, provocó el corte al tráfico de la M-618

Compartir







La Guardia Civil ha detenido al presunto responsable de provocar, de manera intencionada, el incendio forestal del pasado 21 de julio en Colmenar Viejo, que calcinó 31 hectáreas en este municipio de la Comunidad de Madrid.

En un comunicado, la Comandancia de la Guardia Civil ha informado este martes de la detención el pasado 9 de agosto de un varón de 48 años al que se le ha imputado un delito de incendio forestal.

PUEDE INTERESARTE Detenido un joven menor de edad como presunto autor de varios incendios en Santiago

El fuego llegó a afectar a 31 hectáreas

El 21 de julio, sobre las 15:45 horas, se recibió el aviso de un incendio en el municipio madrileño que llegó a afectar a 31 hectáreas, provocó el corte al tráfico de la M-618 y por el que se declaró zona de alto riesgo.

PUEDE INTERESARTE Eco duelo o cómo afrontar el dolor que experimentamos ante el destrozo de nuestro entorno natural

Los servicios de emergencia pudieron apagar el fuego y la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Madrid logró identificar y arrestar al autor, que finalmente pasó a disposición judicial.