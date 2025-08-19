Patricia Martínez 19 AGO 2025 - 12:37h.

El menor vecino de Santiago ha ingresado en un Centro de internamiento para menores

Última hora de los incendios en España: el fuego de Larouco quema 20.000 hectáreas y ya es el más grande de la historia de Galicia

Santiago de CompostelaUna actuación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Santiago de Compostela, desarrollada en los últimos días, ha concluido con la detención de un joven menor de edad, vecino de Santiago de Compostela, como presunto autor de varios conatos de incendios en dos barrios de la capital gallega.

Los agentes de la Comisaría de Policía Nacional lograron dar con el presunto responsables tras una investigación, llevada en colaboración con la Policía Local de Santiago y gracias también a la colaboración de los vecinos de las zonas afectadas.

En plena ola de incendios asolando a toda la comunidad gallega, y en especial a la provincia de Ourense, el fuego también llegóestos días a localidades como Santiago de Compostela. Los pasados días 7 y 17 de agosto se detectaron varios inicios de incendio en los barrios de Santiago de Vidán y La Rocha por lo que se intensificaron las patrullas en esa zona con el objetivo de dar con el responsable de esos incendios. Fruto de la presencia policial en la zona y también de la colaboración ciudadana, los agentes lograron detener a un joven menor de edad, residente en uno de los barrios afectados por los incendios, como presunto autor de los dos delitos de incendio investigados. Al joven además le fueron intervenidos dos mecheros.

La zona afectada por los siete incendios detectados y en los que participaron agentes y brigadas forestales de la Xunta de Galicia, Bomberos de Santiago y medios aéreos, resultó ser de 1,36 hectáreas aproximadamente de extensión.

Concluidas las diligencias policiales, el detenido ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores de A Coruña, quien ha ordenado su ingreso en un Centro de Internamiento de menores.

Más de una decena de detenidos y un ingreso en prisión

Tras una semana especialmente difícil de incendios en Galicia ya son más de una decena las personas detenidas por su implicación en diferentes incendios. Uno de los último fue un vecino de Petín de 61 años, detenido como presunto autor de un incendio provocado este sábado que se acabó uniendo a otro fuego que estaba activo, que finalmente quedó en libertad tras declarar ante el Juzgado de Trives.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Ourense también detuvo el pasado fin de semana a una vecina de 82 años acusada de prender dos fuegos en Celanova. Y este pasado fin de semana, la jueza de Verín envió a prisión al hombre detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra, al que también se le imputan tres lesiones graves por los tres brigadistas que resultaron heridos en ese incendio.