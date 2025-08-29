Pánico por un incendio en Collado Mediano, en Madrid: el fuego afecta a tres casas

El incendio está ya extinguido y los vecinos evacuados pueden volver a sus casas

Última hora de los incendios en España: Noche de pánico y tensión por un incendio en Collado Mediano, Madrid, que ya está controlado

Un incendio ha mantenido en vilo esta madrugada a los vecinos de Collado Mediano, en Madrid. A la una de la madrugada se desencadenaba un virulento incendio que llegó a algunas viviendas, cuenta Ana Verdejo en el vídeo. Es el tercer fuego en la misma zona en menos de dos meses.

Ha sido una noche complicada para los vecinos de Collado Mediano, a solo 40 minutos de la capital madrileña.

El fuego se ha propagado muy rápido debido al fuerte viento que ha soplado esta noche, amenazando las viviendas del pueblo.

Los vecinos de Collado Mediano, desalojados

Los vecinos han tenido que ser desalojados durante unas horas, aunque ya han podido volver s sus casas.

A esta hora el fuego, que ha afectado a tres viviendas, ya está extinguido.

Los bomberos siguen refrescando la zona. Se desconoce el origen del incendio, que ya se está investigando.