En León, preocupa especialmente el incendio de Fasgar mientras el de Berlanga está controlado

Un incendio en Berlanga, León, obliga a desalojar a 400 vecinos: detienen a un joven de 20 años por provocarlo

La situación de los incendios ha mejorado en España en general. No obstante, solo en León quedan cuatro fuegos activos. Preocupa el de Fasgar.

El de Berlanga, en El Bierzo, se consiguió controlar a última hora del jueves. Los vecinos desalojados han vuelto a sus casas.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años como presunto responsable del fuego.

Esta noche, los vecinos de Collado Mediano en Madrid han vivido mucho miedo por un incendio, que ya han extinguido.

Este viernes, los Reyes continúan dando su apoyo a los afectados. Viajan a Extremadura.