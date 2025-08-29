Última hora de los incendios en España: decretan nivel 1 de emergencia por un incendio en Bedar y Lubrín , Almería
En León, preocupa especialmente el incendio de Fasgar mientras el de Berlanga está controlado
Un incendio en Berlanga, León, obliga a desalojar a 400 vecinos: detienen a un joven de 20 años por provocarlo
La situación de los incendios ha mejorado en España en general. No obstante, solo en León quedan cuatro fuegos activos. Preocupa el de Fasgar.
El de Berlanga, en El Bierzo, se consiguió controlar a última hora del jueves. Los vecinos desalojados han vuelto a sus casas.
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años como presunto responsable del fuego.
Esta noche, los vecinos de Collado Mediano en Madrid han vivido mucho miedo por un incendio, que ya han extinguido.
Este viernes, los Reyes continúan dando su apoyo a los afectados. Viajan a Extremadura.
Dos casas afectadas por el incendio en Collado Mediano, que ya está controlado
La Xunta aprueba las ayudas para los afectados por los incendios
La Xunta aprueba este viernes las ayudas a los afectados por los incendios. Se van a abrir 16 puntos de atención directa a los damnificados para tramitar las ayudas lo antes posible. La mayoría de esas oficinas están en Ourense, la provincia más afectada.
Noche de pánico y tensión por un virulento incendio en Collado Mediano
Los reyes, en Extremadura
Los reyes terminan su recorrido de esta semana por las zonas más afectadas por los incendios en Extremadura.
El jueves estuvieron en Verín, donde fueron acogidos con mucho cariño, y el miércoles en León.
