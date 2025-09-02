Los niños desnutridos en Madrid tenían erupciones en la piel por las malas condiciones en las que vivían con sus padres

Unos padres, detenidos en Madrid al tratar de huir con sus seis hijos enfermos: estaban desnutridos y vivían entre basura

El rescate de seis hermanos conmueve en el sur de Madrid. Los menores, de entre cuatro y 15 años han sido rescatados por la Policía Municipal de Vallecas cuando sus padres iban a huir antes de que les retirasen la tutela de sus hijos. La familia vivía en muy malas condiciones de salud e higiene.

La madre, Natalia, ha hablado con el programa 'Vamos a Ver', donde ha reconocido su error: "He abierto los ojos, reconozco que la casa no estaba en situación, pero en cuanto tenga mi vivienda esto no se va a repetir jamás".

La denuncia de una hija mayor fue la que alertó a los agentes. Denunció las condiciones en las que sus padres mantenían al resto de sus hermanos, que presentan signos de desnutrición e incluso sarpullidos causados por la falta de higiene. Sus padres, que ya esperaban la retirada de la tutela de los menores, planteaban salir huyendo con ellos, pero fueron sorprendidos por los agentes.

Los agentes describen la vivienda de los menores

Su plan era abandonar Madrid antes de que la policía pudiese alcanzarles en su vivienda. Una casa en la los propios agentes pudieron entrar y comprobar el mal estado en el que se encontraba la familia y toda la vivienda: "Dormían en un colchón que estaba mugriento, el baño se encontraba inservible, la bañera estaba prácticamente inutilizable".

Después de que los agentes lograsen dar con los padres antes de que tuviesen la oportunidad de escapar con todos los menores, fueron detenidos, quitándoles a los niños: "La despedida fue muy dura, todos llorando. Vamos a luchar por ellos y lo vamos a conseguir", decía la madre con la esperanza todavía de poder recuperar a sus hijos y devolverlos a la vivienda en la que aún permanecen a pesar de las denuncias por insalubridad. Ahora mismo, los menores se encuentran en un centro de acogida.