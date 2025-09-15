La Policía ha encontrado un segundo cadáver bajo los escombros de la explosión registrada el pasado sábado en un bar de Vallecas

La Policía ha encontrado un segundo cadáver, un joven de origen colombiano, bajo los escombros de la explosión registrada el pasado sábado en un edificio del madrileño barrio de Vallecas en el que hubo, al menos, 25 heridos, tres de ellos en estado grave.

Después de que los perros de la Policía identificaran el punto exacto, Bomberos de Madrid han llevado a cabo labores de desescombro para localizar finalmente a la segunda víctima mortal de la explosión, un hombre que se encontraba en una zona de escombros muy compactada, según han detallado desde Emergencias Madrid.

Los servicios de emergencias siguen todavía inmersos en las labores de desescombro, unas tareas que se llevan a cabo con cuidado y precaución ante la complejidad de la situación y la inestabilidad del bloque de edificios, situado en la calle Manuel Maroto. El primer cadáver fue localizado en la madrugada del domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que estaba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edificio. También era un hombre de nacionalidad colombiana, cuyo cadáver apareció en la segunda inspección de los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional.

La explosión se produjo el sábado poco antes de las 15:00 horas, afectando a un bar ubicado en un bajo del edificio. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las causas de un suceso que se ha cobrado ya la vida de dos personas y dejó a otras 25 heridas, dos de ellas todavía en estado grave.

Aunque inicialmente las labores de rescate culminaron con la identificación de hasta 25 heridos y ningún fallecido, los Bomberos de Madrid retomaron la búsqueda de posibles víctimas el mismo sábado por la noche después de que la Policía Nacional recibiera una denuncia que alertaba de que un familiar estaba casi con total seguridad sepultado bajo los escombros del edificio. Finalmente, aquella noche se localizó a la primera víctima mortal.

La explosión en el bar Mis Tesoros de Puente de Vallecas provocó decenas de heridos, dos de los cuales están en estado grave, y provocó la destrucción de cerca de una decena de viviendas del bloque, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a buscar una alternativa habitacional para estas personas.