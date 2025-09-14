El fallecido en la explosión en Vallecas es un hombre de 52 años que se suma a las 25 personas heridas

Las imágenes de la devastación en Vallecas tras la explosión en un bar

Los Bomberos de Madrid han hallado el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión que se produjo este sábado en un bar en el distrito de Puente de Vallecas y cuya detonación también afectó al edificio de viviendas ubicado encima del local.

El hallazgo del cuerpo se ha producido esta madrugada después de que los bomberos realizaran una nueva búsqueda, junto a la unidad canina de la Policía Nacional, entre los escombros de la explosión, que ha tenido su origen en el bar 'Mis Tesoros', situado en ese edifico.

Los familiares de la víctima no le localizaban

La búsqueda se ha reanudado después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

El fallecido es un hombre de 52 años que se suma a las 25 personas heridas que ha contabilizado Emergencias Madrid hasta el momento, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves y que han sido trasladadas al Hospital de La Paz y al 12 de Octubre.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y ha afectado a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según fuentes de la investigación.

El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, ha indicado que el edificio tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" una región de unos 50-60 m2", pero ha añadido que "hay que hacer una valoración entera".

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados, "al menos durante algunas días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

Almeida traslada sus condolencias a la familia del fallecido este sábado en una explosión en un bar de Vallecas

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido este sábado en una explosión en un bar del distrito de Puente de Vallecas.

"Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Mi reconocimiento a Samur-Protección Civil, Summa 112, Bomberos de Madrid y Policía de Madrid por su trabajo durante la noche", ha señalado el regidor en sus redes sociales.