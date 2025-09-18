Esperanza Buitrago 18 SEP 2025 - 10:54h.

Krystyna Sikorska es de Polonia, no habla español y apenas inglés

La mujer fue vista por última vez hace más de un vez en Hortaleza

Krystyna Sikorska despareció el pasado 11 de agosto en el barrio madrileño de Hortaleza. La Policía Nacional considera su desaparición de alto riesgo y pide colaboración ciudadana para encontrarla.

Krystyna Sikorska fue vista por última vez saliendo de un estanco, en Hortaleza. De origen polaco, no habla español y apenas un poco de inglés.

Krystyna Sikorska mide 1,70, es de complexión delgada, piel blanca, media melena castaña y lisa.

Una desaparición de alto riesgo

Su desaparición se considera involuntaria y de alto riesgo. Sikorska padece una enfermedad mental que podría distorsionar su percepción de la realidad, según la Policía. Además, necesita medicación.

La Policía pide ayuda para encontrarla. Cualquiera que pueda tener información sobre su paradero o que pueda aportar algún dato de ayuda puede ponerse en contacto con 660.676.851 o el 091 a cualquier hora del día o de la noche.