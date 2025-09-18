La Policía Local de Málaga ha encontrado a Marc C. P., el menor de 14 años desaparecido en Málaga desde el 15 de septiembre

La confesión de Marc, un menor de 14 años, a un amigo antes de desaparecer: "Es la última vez que me vas a ver"

MálagaMarc C. P., el menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria, Málaga, ha aparecido en buen estado tras tres días sin tener ningún tipo de noticia de él. Según han informado medios locales como el periódico 'Málaga Hoy', los agentes de la Policía Local han encontrado a este adolescente desaparecido desde el pasado lunes 15 de septiembre.

Al parecer, los agentes de la Policía Local de Málaga han encontrado al menor que llevaba casi cuatro días desaparecido en la barriada malagueña de El Palo.

La desaparición de este menor de 14 años

La Guardia Civil abría una investigación por la desaparición del joven el pasado lunes 15 de septiembre cuando no acudió a las clases en su instituto en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, Málaga, donde reside con sus padres y su abuela. Así lo confirmaban fuentes de la Guardia Civil, que aclaraban que a raíz de la denuncia presentada por la familia del menor se abría una investigación al respecto.

Marco Antonio Campos, el padre del adolescente explicaba que la noche anterior a su desaparición, la última vez que estuvo con sus padres, se mostró "feliz y alegre" y le dijo "adiós papá", si bien las sospechas sobre algún gesto extraño por parte de su hijo llegaron al día siguiente cuando el joven estaba con su abuela y sus padres ya se habían marchado a trabajar.

Y es que, según el relato del progenitor, Marc metió en su mochila dos o tres pantalones, un pack de seis zumos y le pidió a su abuela que le preparara varios bocadillos. Además, como el adolescente no tiene teléfono móvil, se lo pidió a su abuela para mensajearse con al menos uno de sus mejores amigos.

Marco Antonio relataba que, a pesar de que el joven vive a apenas 500 metros del instituto, salió a las 10.45 horas, es decir, una hora antes de que comenzaran las clases. Aquella mañana su abuela sintió extraño que quisiera llevar tantas cosas en la mochila, pero durante el desayuno lo sintió "tranquilo, no se veía triste, no se veía asustado, no se veía preocupado, tranquilidad absoluta".

Sobre los mensajes que intercambió con su amigo en el móvil, y que detonó las sospechas de los padres alertados por la abuela, Marc le dijo su amigo: "Vamos a reunirnos, que es la última vez que me vas a ver". Por eso, la familia sospechaba que el menor se estaba despidiendo de su amigo.

La angustia de la familia

Fue entonces cuando Marco Antonio Campos pidió permiso y se ausentó del trabajo para comprobar que su hijo no había ido al centro escolar, y puso en conocimiento de la Guardia Civil la desaparición de Marc.

El hermano de Marc solicitaba colaboración y ayuda vía redes sociales para intentar localizarlo. "Estamos sin comer bien desde el día lunes, no dormimos bien, estamos con sobresaltos y con pesadillas. Estamos tensos, preocupados, ansiedad y todo", explicaba el padre del joven.

La investigación sobre la desaparición

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, confirmaba la investigación por parte de la Guardia Civil de la desaparición del adolescente de 14 años en Rincón de la Victoria.

"Se están investigando todos los aspectos que se investigan cada vez que hay una desaparición, tanto cámaras, testigos, entorno familiar. Y si está determinando si ha sido una desaparición voluntaria o no", explicaba Salas tras ser preguntado por los periodistas en un acto en la capital.

"Yo creo que en breve tendremos noticias al respecto", declaraba Salas tras confirmar que la Guardia Civil es el cuerpo que se está haciendo cargo de la investigación. Por suerte, el adolescente ha aparecido tras tres días angustiosos para su familia.