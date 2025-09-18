Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad
Desaparecidos

Buscan a una madre y su hijo de 6 años desaparecidos en Gibraltar desde el 12 de septiembre

Madre e hijo desaparecidos en Gibraltar
Madre e hijo desaparecidos en GibraltarRoyal Gibraltar Police @RGPolice
Compartir

GibraltarLa Policía gibraltareña ha solicitado ayudad ciudadana para dar con el paradero de una madre y su hijo desaparecidos desde el pasado viernes 12 de septiembre.

Leandra McMahon, de 44 años, fue vita por última vez en el área de la Avenida de Wiston Churchill, mientras que su hijo, Angel McMahon de 6 años, acudió al colegio con normalidad. Desde ese día nada de sabe de ellos.

PUEDE INTERESARTE

La RGP (Royal Gibraltar Police) ha pedido a los ciudadanos que si tienen algún tipo de información contacten con ellos a través del teléfono 200 72500.   

Temas