GibraltarLa Policía gibraltareña ha solicitado ayudad ciudadana para dar con el paradero de una madre y su hijo desaparecidos desde el pasado viernes 12 de septiembre.

Leandra McMahon, de 44 años, fue vita por última vez en el área de la Avenida de Wiston Churchill, mientras que su hijo, Angel McMahon de 6 años, acudió al colegio con normalidad. Desde ese día nada de sabe de ellos.

La RGP (Royal Gibraltar Police) ha pedido a los ciudadanos que si tienen algún tipo de información contacten con ellos a través del teléfono 200 72500.