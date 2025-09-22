La víctima consiguió huir tras ser retenida en el interior de un local comercial

El hombre había acordado una cita con uno de los cuatro detenidos con motivo de la deuda

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres por retener, agredir y amenazar a otro para saldar una deuda de 3000.000 euros en Fuenlabrada, Madrid, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

La víctima fue retenida en un local comercial, y logró escapar para buscar ayuda tras ser golpeado varias veces, perdiendo el conocimiento por la paliza que había recibido. Los detenidos aprovecharon este momento para robarle 1.100 euros, así como su móvil.

PUEDE INTERESARTE El padre del menor hallado muerto en Barcelona cruzó la riera pese a las advertencias de los vecinos: los bomberos le buscan

El hombre herido caminó varios metros por la vía pública hasta encontrar al personal de seguridad privada, quienes se pusieron en contacto con las autoridades y los servicios sanitarios.

La razón por la que se produjo el encuentro

El motivo del encuentro se debe a una cita concertada entre la víctima y uno de los detenidos para cancelar parte de la deuda que había asumido por la compra de diversa maquinaria. Finalmente, los cuatro hombres fueron arrestados por detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones.

PUEDE INTERESARTE Muere un joven de 25 años herido en una reyerta en Cáceres: cinco implicados en la pelea han sido detenidos

La investigación comenzó a principios del mes de agosto cuando se tuvo conocimiento de lo sucedido. La labor de los investigadores permitió identificar y localizar a los cuatro varones los días 21 y 27 de agosto. Se procedió a la detención como presuntos responsables de los delitos, pasando posteriormente a disposición judicial.