El joven, que iba en moto, chocó contra dos vehículos en la calle Arturo Soria de la capital

La Policía se hace cargo de la investigación del accidente de tráfico

Compartir







Daniel Pérez, relaciones públicas de la discoteca Teatro Barceló, ha muerto a los 26 años en un accidente de moto en Madrid.

El joven conducía una moto de alquiler por la calle Arturo Soria de la capital cuando chocó contra otra moto y después con un coche que estaba aparcado.

Daniel Pérez, de 26 años, murió en el acto, según informa El Mundo. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por él.

La noche madrileña llora la muerte de Daniel Pérez

El joven era muy conocido en Madrid por su trabajo de relaciones públicas en el Teatro Barceló. Son muchos jóvenes quienes le conocían y lamentan su muerte en redes sociales.

Algunos testigos del accidente de Daniel, cuenta el citado diario, aseguran que un vehículo le cerró el paso y perdió el control de la moto. Habría sido entonces cuando el chico habría perdido el control de la moto y chocado contra los otros dos vehículos.

La Policía de Madrid se hizo cargo de la investigación del accidente mortal.