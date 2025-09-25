Logo de telecincotelecinco
Madrid

Madrid repartirá 5.000 pulseras antisumisión química en las fiestas de Chamartín como parte de un proyecto piloto

Crean una pulsera que detecta si te han echado droga en la bebida
Las 5.000 pulseras están dotadas de sensores que permiten detectar la presencia de múltiples tipos de droga en la bebidaInformativos Telecinco
La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha encuadrado en un proyecto piloto el reparto de hasta 5.000 pulseras antisumisión química en las fiestas de San Miguel, en el distrito de Chamartín, que se celebran del 25 al 28 de septiembre.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la también portavoz municipal y vicealcaldesa ha explicado que se esperará a los resultados para determinar la expansión a otras fiestas.

Las 5.000 pulseras están dotadas de sensores que permiten detectar la presencia de múltiples tipos de droga en la bebida que suponen un riesgo para la salud pública. Es un contrato que hace la Junta del Distrito y serán repartidas por parte de la Policía Municipal, que está presente en ese dispositivo con un centenar de agentes.

