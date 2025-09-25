Las 5.000 pulseras están dotadas de sensores que permiten detectar la presencia de múltiples tipos de droga en la bebida

Otros ayuntamientos como el de Alcorcón han contado con las pulseras 'centinela' contra la sumisión química

Compartir







La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha encuadrado en un proyecto piloto el reparto de hasta 5.000 pulseras antisumisión química en las fiestas de San Miguel, en el distrito de Chamartín, que se celebran del 25 al 28 de septiembre.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la también portavoz municipal y vicealcaldesa ha explicado que se esperará a los resultados para determinar la expansión a otras fiestas.

Las 5.000 pulseras están dotadas de sensores que permiten detectar la presencia de múltiples tipos de droga en la bebida que suponen un riesgo para la salud pública. Es un contrato que hace la Junta del Distrito y serán repartidas por parte de la Policía Municipal, que está presente en ese dispositivo con un centenar de agentes.