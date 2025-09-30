Rocío Martín 30 SEP 2025 - 09:27h.

La mujer habría disuelto pastillas antidepresivas en el yogur de la niña para que se las tomase con ella

Los otros hijos de la mujer aseguran que no era la primera vez que la mujer intentaba quitarse la vida

MadridLos Servicios de Emergencias han salvado la vida a una niña de 10 años y a su madre tras haber consumido pastillas antidepresivas por iniciativa de la propia progenitora, que sufría un cuadro depresivo.

Los hechos ocurrieron en la calle Amos de Escalante, ubicada en el barrio de Pueblo Nuevo en Ciudad Lineal, Madrid, donde la madre vivía junto a sus hijos, una niña de 10 años y otros dos hijos mayores.

Los hijos mayores alertaron a las autoridades

Fueron precisamente los dos hijos mayores de la mujer los que dieron aviso a las autoridades al sospechar de lo que había ocurrido. Según relataron a las autoridades, la novia de uno de ellos había visto a la madre ir al baño a vomitar esa misma tarde, pero no le dio mucha importancia a la situación debido al estado en el que se encontraba la mujer, que sufría un cuadro depresivo. Después de eso, la mujer y su hija se quedaron dormidas y el otro hijo se fue al gimnasio. Al regresar, después de que nadie le abriese la puerta, llamó a su hermano para que acudiese con las llaves y fue el momento en el que se encontraron con las dos en la habitación, inconscientes y sin responder a estímulos.

Tras dar aviso a los servicios de Emergencias advirtieron que no era la primera vez que la mujer intentaba quitarse la vida. Ambos señalaron además que su madre "padece depresión desde hace un tiempo por motivos sentimentales, habiendo mencionado en varias ocasiones su intención de quitarse la vida".

Hasta el lugar se trasladó un indicativo de la Policía Nacional junto con una dotación del Samur-Protección Civil y otra de Policía Local. Al llegar, los sanitarios confirmaron el diagnóstico: madre e hija habían consumido benzodiacepinas. En la habitación se encontraron numerosas cajas de medicamentos junto con "un yogur con polvos en su interior", según recoge El Mundo.

Finalmente ambas fueron trasladas de urgencia al hospital Gregorio Marañón, donde les practicaron y lavado de estómago y fueron estabilizadas.

El Grupo V de Homicidios de Madrid y la Policía Científica se hizo cargo de la investigación y varios agentes custodiaron a la sospechosa, en calidad de detenida, por un presunto delito contra la vida de su hija.