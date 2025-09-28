La menor de 14 años que fue atropellada en Olivenza por un conductor que se dio a la fuga ha muerto en el Hospital de Badajoz

Detienen al conductor del atropello de una menor de 14 años en Olivenza, Badajoz, tras fugarse

BadajozLa menor de 14 años que fue atropellada la noche del pasado viernes en la localidad pacense de Olivenza ha fallecido, según han confirmado fuentes del Servicio Extremeño de Salud a Europa Press este domingo.

Cabe recordar que la misma fue trasladada politraumatizada y en estado crítico al Hospital Universitario de Badajoz, tras ser atropellada por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga, en la calle Manuel Gómez Castaño del referido municipio.

La detención del conductor que se dio a la fuga tras el atropello

Según informó el consistorio oliventino en la tarde de este pasado sábado, el conductor presuntamente implicado en el atropello fue identificado, habiéndose presentado voluntariamente él mismo en dependencias policiales, donde ha reconocido su implicación.

Su entrega se produjo cuando, tras coordinarse la Policía Local y Guardia Civil, consiguieron localizar un vehículo estacionado en las inmediaciones, que presentaba daños compatibles con el atropello.

Posteriormente, las diligencias practicadas permitían identificar al conductor, quien se ha presentado voluntariamente en dependencias policiales y reconocía su implicación.

Las pruebas realizadas confirmaban que el supuesto responsable del atropello, quien se enfrenta a un presunto delito de abandono del lugar del accidente, no se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento de los hechos.