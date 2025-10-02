Europa Press Redacción Madrid 02 OCT 2025 - 13:02h.

Encuentran a una pareja de ancianos con alzhéimer desaparecidos en Leganés, Madrid: las imágenes de un dron, claves para localizar a la mujer

MadridLa Policía Municipal de Madrid ha informado este jueves de que sus agentes de la Comisaría de Vicálvaro lograron localizar el pasado 22 de septiembre a una vecina de 78 años y que padece alzhéimer casi cuatro horas después de haber desaparecido de su domicilio, y que presentaba síntomas de hipotermia.

La alerta fue recibida sobre las 20.10 horas, momento en el que la Policía Municipal activó un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de la mujer, que en el momento de su desaparición vestía un vestido blanco y había sido vista por última vez caminando en dirección a Coslada, atravesando una zona de especial riesgo por la presencia de lagunas, sendas forestales y áreas de explotación minera.

Cinco patrulla y drones

La Policía Municipal desplegó entonces hasta cinco patrullas y drones de la Sección de Apoyo Aéreo equipados con cámara térmica, sin embargo, la caída de la noche complicó los trabajos. Fue entonces cuando se cambió de estrategia y se puso en marcha una "búsqueda acústica inversa".

Este método consiste en recorrer la zona con las sirenas y rotativos activos mientras la familia mantenía la comunicación telefónica con la desaparecida. Gracias a esta estrategia se pudo ubicar a la mujer en las inmediaciones de un vivero en la carretera de Vicálvaro, tras haber caminado más de cuatro kilómetros e incluso haber cruzado la autovía Radial 3.

Finalmente, la mujer fue hallada sobre las 22.50 horas, tumbada en el suelo y con síntomas de hipotermia. Los agentes municipales lograron estabilizarla antes de ser atendida por el Samur-Protección Civil, que la dio el alta poco después y la dejó al cuidado de su hijo.