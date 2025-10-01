Localizan sana y salva a Anais, la joven de 15 años desaparecida en Argentona, Barcelona
La joven ha sido conducida a la comisaría de los Mossos en Horta, Barcelona, y posteriormente trasladada a un hospital donde se le están realizando diversas pruebas
Buscan a Anais, una menor de 15 años desaparecida en Argentona, Barcelona
Anaís L. C., la joven de 15 años desaparecida en Argentona, Barcelona el pasado 25 de septiembre ha sido localizada sana y salva. Ha sido gracias a la intervención de amigas de la desaparecida las que han logrado que se presentase en la comisaría barcelonesa de los Mossos ubicada en el barrio de Horta-Guinardó.
La madre de Anaís ha confirmado a Informativos Telecinco la buena noticia, al tiempo que ha trasladado su agradecimiento a todas las personas y medios que se han volcado en encontrar a su hija sana y salva.
Análisis y pruebas en un hospital de Barcelona
Tras presentarse en la comisaría de Horta, Anais ha sido trasladada a un hospital donde se le están realizando diversas pruebas y análisis para determinar su estado de salud.
La organización SOS Desaparecidos lanzó una alerta a través de sus redes sociales pidiendo colaboración para localizara a la joven de 15 años residente en el municipio castellonense de Vila-Real, pero que había sido vista por última vez en Argentona, Barcelona, el pasado 25 de septiembre.
Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu correo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.