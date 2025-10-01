La joven ha sido conducida a la comisaría de los Mossos en Horta, Barcelona, y posteriormente trasladada a un hospital donde se le están realizando diversas pruebas

Buscan a Anais, una menor de 15 años desaparecida en Argentona, Barcelona

Compartir







Anaís L. C., la joven de 15 años desaparecida en Argentona, Barcelona el pasado 25 de septiembre ha sido localizada sana y salva. Ha sido gracias a la intervención de amigas de la desaparecida las que han logrado que se presentase en la comisaría barcelonesa de los Mossos ubicada en el barrio de Horta-Guinardó.

La madre de Anaís ha confirmado a Informativos Telecinco la buena noticia, al tiempo que ha trasladado su agradecimiento a todas las personas y medios que se han volcado en encontrar a su hija sana y salva.

Análisis y pruebas en un hospital de Barcelona

Tras presentarse en la comisaría de Horta, Anais ha sido trasladada a un hospital donde se le están realizando diversas pruebas y análisis para determinar su estado de salud.

La organización SOS Desaparecidos lanzó una alerta a través de sus redes sociales pidiendo colaboración para localizara a la joven de 15 años residente en el municipio castellonense de Vila-Real, pero que había sido vista por última vez en Argentona, Barcelona, el pasado 25 de septiembre.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu correo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.