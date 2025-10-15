Detienen al presunto autor de una agresión sexual en la zona de San Blas-Canillejas, en Madrid

Gonzalo Barquilla 15 OCT 2025 - 12:21h.

La Policía Nacional detiene a un hombre de 28 años acusado de agredir sexualmente a otra joven de 20 en San Blas-Canillejas, Madrid

La Policía Nacional detuvo este pasado martes a un hombre de 28 años acusado de agredir sexualmente a una joven de apenas 20 en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. Ambos habrían salido de fiesta junto a otros amigos y habrían acabado en la casa del varón.

Así lo recogen fuentes como 'Europa Press'. Los hechos ocurrieron en la noche del lunes, cuando la víctima salió de fiesta con el presunto agresor y un grupo de personas. Al día siguiente, la joven se despertó en la casa de uno de ellos sin recordar lo ocurrido, por lo que decidió llamar a la Policía Nacional.

Se investiga si la víctima fue sometida bajo los efectos de alguna sustancia

Los agentes tomaron testimonio al sospechoso, un joven mexicano nacido en 1997, quien afirmó que ambos habían mantenido relaciones sexuales y fue detenido por un presunto delito de agresión sexual, según han detallado los agentes.

La Policía Nacional tomó declaración al resto de personas del grupo, al menos dos personal más, para que aportaran más información al respecto, apuntan fuentes como 'ABC'. También se investiga si la víctima, una joven peruana de 2005, fue sometida bajo los efectos de alguna sustancia.