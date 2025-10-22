Elena Moral 22 OCT 2025 - 22:05h.

Fue su exnovio el que le ayudó económicamente para alquilar una habitación en el barrio de Villaverde

Los pasos del asesino de Marta tras el crimen en Villaverde: se cambió de ropa y guardó posibles pruebas en una bolsa de basura

Marta, la joven de 21 años que fue asesinada en su domicilio en el barrio de Villaverde, Madrid, frente a su bebé de 15 meses, estaba controlada en el sistema VioGén en Guadalajara, según el delegado del Gobierno, pero se marchó a la Comunidad de Madrid sin comunicarlo. Marta contó con la ayuda económica del padre de su bebé para alquilar una habitación en el barrio de Villaverde, en Madrid.

Hace dos días, él irrumpió en el domicilio y presuntamente le asestó varias puñaladas frente a su bebé de 15 meses. El hombre de 30 años habría asesinado a su exnovia en ese mismo domicilio. La víctima había denunciado a su agresor por maltrato y tenía una orden de alejamiento en vigor.

También había varias denuncias presentadas directamente por la víctima y aún así seguía apareciendo en el sistema VioGén catalogada como de bajo riesgo. Fue una menor de 12 años quien dio la voz de alarma avisando a su madre. Al parecer convivían las tres en el mismo domicilio. La víctima de 21 años tenía una habitación alquilada y todo comenzó cuando el hombre de nacionalidad española asaltó el domicilio el y le propinó varias puñaladas a la víctima delante de su bebé de tan solo 15 meses. Cuando llegaron los servicios sanitarios tan solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En las últimas horas han trascendido imágenes grabadas por una cámara de seguridad en casa del presunto asesino, en las que se ve al acusado hablando tranquilamente con otra persona en el salón sobre el crimen que supuestamente ha cometido. Sorprende la frialdad con la planea evitar su detención e incluso deshacerse del arma homicida.

Lunes 20 de octubre, 11:20 de la mañana. Juanjo presuntamente acaba de cometer el crimen. Está tranquilo hablando con el que ya es su cómplice: "A ver si van a sospechar o algo". La cámara instalada en el salón graba su conversación.

Buscan la manera de deshacerse del arma o del cuerpo. "Es que no sé dónde tirarlo. Porque al final eso acaba... Bueno, a ver, la máquina lo tritura cuando...". Minutos más tarde, tras cambiarse de ropa, se ve cómo mete lo que podrían ser las pruebas en una bolsa de basura -que también podrían ser las prendas que llevaba durante el crimen- y sale a la calle.