Una cámara en el salón graba cómo el presunto asesino de Marta en Villaverde, Madrid, intenta deshacerse del arma homicida

Novedades sobre el caso de violencia machista en Villaverde, en Madrid, en el que Marta, una joven de 21 años, fue asesinada. En las últimas horas han trascendido imágenes grabadas por una cámara de seguridad en casa del presunto asesino, en las que se ve al acusado hablando tranquilamente con otra persona en el salón sobre el crimen que supuestamente ha cometido. Sorprende la frialdad con la planea evitar su detención e incluso deshacerse del arma homicida.

Lunes 20 de octubre, 11:20 de la mañana. Juanjo presuntamente acaba de cometer el crimen. Está tranquilo hablando con el que ya es su cómplice: "A ver si van a sospechar o algo". La cámara instalada en el salón graba su conversación.

Buscan la manera de deshacerse del arma o del cuerpo. "Es que no sé dónde tirarlo. Porque al final eso acaba... Bueno, a ver, la máquina lo tritura cuando...". Minutos más tarde, tras cambiarse de ropa, se ve cómo mete lo que podrían ser las pruebas en una bolsa de basura -que también podrían ser las prendas que llevaba durante el crimen- y sale a la calle.

El acusado del crimen de Marta pasa a disposición judicial este jueves

Había una orden de alejamiento en vigor que había quebrantado en numerosas ocasiones y tenía varias denuncias presentadas por la joven. Al parecer irrumpió en el domicilio -en el número 3 de la calle Artilleros, en el distrito de Villaverde- y la asestó varias puñaladas frente a su bebé de 15 meses.

Una menor de 12 años que vivía con la víctima dio la voz de alarma, pero cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su muerte. Horas después del crimen, el acusado fue detenido y pasará a disposición judicial este jueves.