No era la primera vez que el hombre violaba la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja

Crimen machista en Villaverde: la joven fue asesinada delante de su bebé de 15 meses

Compartir







MadridEl hombre de 30 años detenido este miércoles por asesinar de varias puñaladas a su exnovia de 21 años en un domicilio del distrito de Villaverde de Madrid delante de su bebé de 15 meses tenía una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima, que estaba catalogada en VióGen con riesgo "bajo".

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que, según las primeras pesquisas, no era la primera vez que el hombre violaba la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja, que residía actualmente en una habitación alquilada en la calle de Los Astilleros junto a su bebé de 15 meses.

PUEDE INTERESARTE La Ertzaintza investiga el crimen de Zarautz como un caso de violencia machista: las últimas pistas

Las fuentes consultadas apuntan que la víctima figuraba en el sistema de seguimiento de casos de violencia machista, VióGen, con riesgo "bajo".

Una niña de unos 12 años que residía en la vivienda dio la voz de alarma

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes en el número 3 de la calle de Los Astilleros, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida de varias heridas de arma blanca.

Quien dio la alarma a los servicios de emergencias fue una niña de unos 12 años que reside en la vivienda, donde la víctima tenía alquilada una habitación donde vivía junto a su bebé.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ayuda contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.