Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte violenta de un hombre cuyo cadáver fue hallado en la vía pública del distrito madrileño de Barajas con heridas incisas en la cabeza.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron en torno a las 9:15 horas del jueves, cuando un viandante alertó a los servicios de emergencia tras encontrar el cuerpo de un varón tendido en la calle. A su llegada, los agentes comprobaron que el hombre tenía heridas incisas en la cabeza y no mostraba signos de vida.

Hasta el lugar se trasladaron especialistas del grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica y agentes del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Lo que se sabe hasta ahora

Por el momento los agentes no han revelado la identidad del hombre ni si hay primeras hipótesis, lo que han confirmado es que han abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento y si se trata de un asesinato. No hay más pistas de cómo pudo morir el hombre más allá de las graves heridas que presentaba en la cabeza.

Se desconoce cómo llegó hasta allí y si hay implicados en su muerte. Los agentes no han informado de que se haya producido alguna detención o si hay sospechosos y tratan de localizarlos.