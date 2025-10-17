La Fiscalía de Valladolid pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López

La Fiscalía de Valladolid solicita una condena de 18 años de prisión para Óscar S.M. por el asesinato de Esther López

La familia de Esther López pide "pena por asesinato": la defensa de Óscar niega "vestigios de la víctima" en su coche

La Fiscalía de Valladolid solicita una condena de 18 años de prisión por delito de asesinato para Óscar S.M., el hombre acusado de la muerte en Traspinedo el 13 de enero de 2022 de Esther López, cuyo cadáver no fue localizado hasta el 5 de febrero, 23 días más tarde de su desaparición, tirado en la cuneta de una carretera.

El juicio se celebrará en una fecha aún por determinar por el procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial. El posicionamiento de la acusación pública ha sido el último en conocerse, después de que esta semana las dos acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, presentaran sus escritos.

La familia de Esther López pide 39 años de cárcel para Óscar

Unos escritos en los que las acusaciones particulares señalan que consideran que los hechos son constitutivos de asesinato, entre otros delitos a mayores, y solicitan condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, para el único encausado, cuya representación legal, por contra, interesa el sobreseimiento por falta de pruebas.

En su escrito, la acusación pública que ha llevado personalmente hasta ahora la Fiscal Jefa, Soledad Martín Nájera, se tipifican también los hechos como un delito de asesinato con alevosía y pide 18 años de cárcel y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para su hermana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El caso de Esther López, marcado por las contradicciones de Óscar

Desde el inicio, el caso de Esther López ha estado marcado por contradicciones en la versión de Óscar, el principal acusado. Sostuvo que dejó a Esther en la urbanización de El Romeral y se marchó a casa, pero los registros telefónicos y los datos del vehículo indican lo contrario: ambos teléfonos estuvieron en modo avión al mismo tiempo y se hallaron restos de ADN de la joven en el maletero de su coche. Además, los informes forenses apuntan a que Esther murió por un atropello y no por hipotermia ni consumo de drogas, lo que refuerza las sospechas de que fue víctima de un acto violento. La defensa de Óscar, sin embargo, mantiene que no hay pruebas concluyentes y sugiere que el cuerpo pudo haber sido movido, aunque los peritos lo niegan.

Inés, la hermana de Esther, ha mostrado su indignación en numerosas ocasiones por el hecho de que Óscar siga en libertad mientras la familia espera justicia. Ha pedido que el acusado "cuente ya la verdad" y deje de prolongar el sufrimiento, asegurando que las pruebas son más que suficientes para demostrar su implicación. Inés también ha criticado las maniobras de la defensa, que considera intentos de retrasar el juicio, y ha insistido en que lo único que desean es una condena justa y el fin de la incertidumbre que arrastran desde hace más de tres años. Esperan conocer pronto una fecha para el litigio y afrontarlo con todas las garantías.