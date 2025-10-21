El hombre apuñaló a la joven delante de su bebé de 15 meses

Ambos eran pareja y se investiga si existían denuncias previas de malos tratos

Compartir







MadridLa Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde delante de su bebé de 15 meses en un nuevo crimen machista.

Fuentes policiales han indicado a EFE que ambos eran pareja y se investiga si existían denuncias previas de malos tratos.

Por su parte, la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género ha informado de que ya está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes en el número 3 de la calle de Los Astilleros, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida de varias heridas de arma blanca.

Una niña de 12 años dio la voz de alarma

Quien dio la alarma a los servicios de emergencias fue una niña de unos 12 años que reside en la vivienda, donde la víctima tenía alquilada una habitación donde vivía junto a su bebé.

Según las primeras pesquisas el presunto agresor irrumpió en la habitación y asestó a la joven varias puñaladas que le causaron la muerte.

Esta madrugada, los investigadores han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según las fuentes, ambos son españoles y la víctima tenía 21 años y el detenido 30.

Ayuda contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.