Madrid
Sucesos

Investigan la muerte violenta de un hombre en una calle de Parla: presenta un fuerte golpe en la cabeza

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Imagen de archivo de la Policía NacionalEP (ARCHIVO)

  • El hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico severo como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza

  • La Policía Nacional sigue investigando el suceso, al que han acudido también agentes de la Policía Local

MadridLa Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre en el municipio madrileño de Parla. El varón presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

El suceso ha tenido lugar en  el número 7 de la calle Purísima Concepción pasadas las 7 de la mañana del sábado, según ha informado a Europa Press la Policía Nacional y los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El hombre habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza

La Policía Nacional sigue investigando el suceso, al que han acudido también agentes de la Policía Local.

El fallecido es un hombre que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza.

A su llegada, los sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento.

