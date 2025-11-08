Sucesos
Investigan la muerte violenta de un hombre en una calle de Parla: presenta un fuerte golpe en la cabeza
MadridLa Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre en el municipio madrileño de Parla. El varón presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.
El suceso ha tenido lugar en el número 7 de la calle Purísima Concepción pasadas las 7 de la mañana del sábado, según ha informado a Europa Press la Policía Nacional y los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El fallecido es un hombre que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza.
A su llegada, los sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento.