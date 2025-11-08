Jenifer Moreno Europa Press 08 NOV 2025 - 12:39h.

MadridLa Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre en el municipio madrileño de Parla. El varón presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

El suceso ha tenido lugar en el número 7 de la calle Purísima Concepción pasadas las 7 de la mañana del sábado, según ha informado a Europa Press la Policía Nacional y los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La Policía Nacional sigue investigando el suceso, al que han acudido también agentes de la Policía Local.

A su llegada, los sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento.