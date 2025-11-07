Estuvo cinco meses escapando de su detención, pero las autoridades consiguieron vincularle al crimen con ayuda de su cuenta en la red social

Begoña Villacís recuerda cómo le dijo a su madre que habían asesinado a su hermano: “No hay más narices, la vida también es sufrimiento"

Compartir







MadridUn año y cinco meses después del asesinato de Borja Villacís, perpetrado el pasado 4 de junio de 2024 en una carretera del Pardo, en Madrid, tres personas permanecen en la cárcel en lo que se considera ya un crimen resuelto a la espera de juicio. Kevin Pastor, su madre y un joven al que reclutó y al que las autoridades buscaron durante cinco meses hasta lograr detenerlo, están en prisión como acusados del asesinato. A este último, según los nuevos detalles que se conocen del caso, le ingresó 950 euros la noche anterior a la emboscada en la que acribillaron a tiros al hermano de la exvicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís.

La primera en ser detenida fue María José, la madre de Kevin Pastor, quien conducía el coche del que se bajaron los considerados autores materiales del crimen: su hijo, que fue detenido un día después, e Ismail, el joven marroquí de 18 años al que este último reclutó para el asesinato y al que la Policía logró detener cinco meses después tras una tediosa investigación en la que resultaron clave dos vídeos que publicó en su cuenta de TikTok.

950 euros por asesinar a Borja Villacís

Según información avanzada por el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, haciéndose eco de los datos de la operación policial, –denominada operación Pardo–, fue justo la noche antes del crimen cuando Kevin Pastor hizo un ingreso de 950 euros a Ismail bajo un concepto que definió como “mamada”. Fue una entrega de dinero que, tras lo ocurrido, se cree que pudo ser el pago por acompañarle al día siguiente a la cita con Borja Villacís, al que el joven marroquí ni siquiera conocía, pero que era un examigo de Kevin, con el que estableció contacto en su época vinculada a círculos ultras y neonazis.

PUEDE INTERESARTE El supuesto asesino de Eugenia en Zaragoza ingirió tras el ataque un producto tóxico con la intención de quitarse la vida

Para la ocasión, ambos acudieron armados y con chalecos tácticos, señal de que ese encuentro no iba a ser amistoso. Conflictivo, con varios episodios de desapariciones denunciadas por su padre, Ismail fue así el ‘escudero’ que encontró Kevin para perpetrar la emboscada que acabó con la vida de Borja Villacís.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El origen del crimen

Según la fuente citada, para hallar el origen del crimen hay que remontarse a principios de ese año, 2024, después de que Kevin Pastor reclamase unos favores a otro individuo identificado por la Operación Pardo como David ‘El Búlgaro’. Era amigo de Borja Villacís, y también por su etapa relacionada con grupos de ultraderecha. Fue a él al que el principal asesino del hermano de la exvicealcaldesa madrileña pidió que le dejase su coche y documentación como su DNI… a lo que éste se negó, consciente de que los fines y sus propósitos no iban a ser precisamente buenos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Esa negativa no gustó a Kevin Pastor, que optó por la extorsión y la amenaza para presionarlo. Tanto que, según la investigación, llegó a quemarle el coche; un hecho denunciado por David El Búlgaro sin que el seguro le creyese, lo que llegó hasta el punto de que acabó acusado de estafa y denuncia falsa.

Ante su situación, acusó a quien un día fuese su amigo, Kevin, cortando el contacto con él tras una “fuerte discusión”, según los informes policiales citados por Prensa Ibérica.

Fue en ese contexto en el que intentaron mediar terceras personas del mismo círculo: desde otro individuo identificado como Luis El Pecas hasta el propio Borja Villacís, al que este último se lo comentó. Fue así como se originó la cita concertada. El hermano de la exvicealcaldesa madrileña organizó un encuentro en Mingorrubio el 4 de junio de 2024.

Aquel día, y en ese entorno, una parte no confiaba en la otra. De hecho, Borja Villacís se desplazó al punto de encuentro con una comitiva. Él iba con Luis ‘El Pecas’. En otro coche iban otros dos amigos y delante y a la cabeza otro identificado como Ignacio Rocha. Detrás, cerrando la caravana de vehículos, David El Búlgaro.

Mientras los últimos iban desarmados, Kevin, con su madre al volante de un vehículo alquilado, acudía con el joven Ismail preparado para abrir fuego. Y así lo hicieron, no sin antes cambiar el punto de encuentro mandando una nueva ubicación para reunirse. Fue así como culminó el crimen, con el coche en el que iban chocando contra el de Borja Villacís y el Pecas, –el tercero de la caravana–, y acribillando a tiros al hermano de la exvicealcaldesa tras bajarse de su vehículo.

Begoña Villacís y sus palabras tras el asesinato de su hermano

En el programa de Mediaset Infinity 'Madres: desde el corazón', en un episodio del pasado mes de febrero Begoña Villacís se sinceró como nunca sobre el asesinato de su hermano, relatando que fue ella quien tuvo que contarle lo ocurrido a su madre.

“Yo se lo tuve que contar". “No hay más narices, en la vida tenemos que asumir que tenemos sus hostias, y te lo voy a decir tal cual”, contestaba la exdirigente de Ciudadanos tras ser preguntada por cómo fue ese momento y destacando la entereza de su madre y su fortaleza.

“Alguien con la entereza de mi madre lo pone más fácil, porque al final tiene tanta fortaleza y es tan pilar que es ella la que acaba tirando del resto, no sé cómo se lo monta”, contaba, añadiendo que “a ella le sirve mucho que es muy creyente y que tiene la necesidad de cuidar a otros". "Cuidar es un ejercicio activo, pero también pasivo. Cuidar te cuida y mantenerte fuerte, te hace fuerte. Yo he querido estar a su altura”, contó en el programa.