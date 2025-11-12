Vicente lleva 53 años viviendo en su casa y, aunque le han hecho varias ofertas, se resiste a abandonar su hogar

En el norte de Madrid hay una importante zona financiera, en el barrio de Las Tablas, con la sede del BBVA y modernos edificios de oficinas. Antes, todo eso era campo y ahí sigue la casa de Vicente. Él aguanta en su hogar mientras ve cómo el mundo cambia a su alrededor.

Allí, 6.500 euros el metro cuadrado, es una de las zonas más caras de la ciudad. Centros financieros y lujosas oficinas. En medio de todo vive Vicente, de 77 años. ¿Cómo se siente entre todo eso?

"Te tienes que acostumbrar y en eso estamos". Lleva 53 años en esta casa, la única junto a la de su hermana que se mantienen todavía en pie. Ha recibido ofertas para irse la última, la de una mujer. Le ofrecía por esa casa solo la entrada de un piso.

Su hogar está en perfecto estado, es la casa familiar donde celebran todas las fiestas. Quien falleció hace un año fue su mujer, sus recuerdos continúan estando vivos. "El colegio estaba ahí. Ahí era una que se llamaba La Carmen y la Lechera. Tenía vacas ahí", recuerda. Y aunque el barrio ya no es lo que era. Su casa sigue siendo su refugio, hasta que como él dice, le llegue su hora.