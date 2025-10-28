Maricarmen tiene un 50% de minusvalía, una condición que ha demostrado en varios informes

Maricarmen, de 87 años, pide ayuda para frenar su desahucio en el barrio del Retiro, Madrid: "Todavía tengo mucha guerra que dar"

Maricarmen se queda en su casa de Madrid. Y todo gracias a la presión social. La mujer de 87 años tenía una orden de desahucio para este miércoles pero se aplaza hasta que presente nueva documentación sobre su situación vulnerable. El Sindicato de Inquilinas de la capital celebra la noticia: "La única manera de hacer que Maricarmen se quede en casa es instaurando contratos indefinidos y expropiando la vivienda de los fondos que especulan con ella".

Pero advierte que la única solución viable es que ella pueda quedarse en su hogar: "El juzgado insta a las administraciones a buscar una alternativa para Maricarmen. Si hay alternativa, hay desahucio. Para nosotras, la única alternativa es que Maricarmen se quede en su casa de toda la vida", señala el sindicato en redes sociales.

Maricarmen tiene un 50% de minusvalía, una condición que ha demostrado en varios informes. Ahora, la Justicia aplaza el desahucio para que pueda aportar documentación adicional que corrobore su situación de vulnerabilidad. "Esta victoria no viene de los despachos. Viene de las calles, de las vecinas, y sí, de la acción colectiva. Cuando nos organizamos, le paramos los pies al rentismo", asegura el propio sindicato en redes sociales.

La lucha de Maricarmen comienza en 2018

La historia de Maricarmen comienza con su contrato de renta antigua, que fue firmado por su padre en 1956. Después pasó a su madre en 1960 y, tras su muerte, pasó a ella en 2005. La propiedad le mantuvo las mismas condiciones que había: una renta adaptada al IPC y el pago del IBI.

Pero todo cambió en 2020, cuando se inició un proceso legal al ver que ella no podía asumir la compra de la casa por 250.000 euros ni cubrir un aumento del alquiler que subió en un 300%. Una situación a la que llegaron después de que en 2018 hubiesen ciertos cambios en la propiedad.

El juzgado Nº90 de Madrid le dio la razón a la mujer al ver que los propietarios aceptaron las condiciones en 2005 y cuando compraron la vivienda. Pero recurrieron la decisión ante la Audiencia Provincial y este ordenó el desahucio de Maricarmen. Una decisión que confirmó el Tribunal Supremo. En la sentencia señalan que las rentas antiguas solo pueden prorrogarse una vez y que, por lo tanto, en el caso de la mujer solo se puede hacer una de dos años.

Maricarmen, un símbolo de lucha por el derecho a una vivienda

El Sindicato de Inquilinas de Madrid convocó este lunes una marcha por las calles del barrio de Ibiza para mostrar el apoyo a Maricarmen. El caso de esta mujer de 87 años ha ganado peso mediático y se ha convertido en todo un símbolo del derecho a una vivienda.

El sindicato advierte que la única solución posible pasa por los alquileres indefinidos y la expropiación: "La única manera de hacer que Maricarmen se quede en casa es instaurando contratos indefinidos y expropiando la vivienda de los fondos que especulan con ella". Y recuerdan: "Esto no acaba aquí, la lucha sigue".