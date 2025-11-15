Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha hallado a dos personas muertas, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en Alpedrete

Los cuerpos sin vida han sido localizados en un chalet de la calle de la Jara del municipio

AlpedreteUn equipo médico del Summa 112 ha encontrado a un varón y a una mujer, ambos de 60 años, fallecidos con signos visibles de violencia en un chalet situado en la calle de la Jara de la localidad madrileña de Alpedrete, según un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La llamada alertando de lo ocurrido ha tenido lugar a las 12:00 del mediodía.

Investigan estas dos muertes violentas

Cuando ha llegado hasta el lugar del suceso, el equipo médico del Summa 112 se ha encontrado a un varón y a una mujer, ambos de 60 años, fallecidos con signos visibles de violencia.

Lo único que he podido hacer el equipo médico del Summa 112 ha sido confirmar el fallecimiento de ambas personas.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.