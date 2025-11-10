Tres hombres están acusados: el autor material del asesinato y dos cómplices, entre ellos el que fuese novio de la víctima, acusado de idear el robo

En libertad provisional dos de los acusados del triple crimen de Chiloeches

Más de un año después, este lunes 10 de noviembre, comienza el juicio por el crimen de Chiloeches, en el que un matrimonio y su hija fueron asesinados. En el banquillo se sientan tres personas: el autor material del asesinato y dos presuntos cómplices, entre los que está el novio de la hija del matrimonio, acusado de idear un robo que acabó en una brutal masacre, como informa en el vídeo Yaiza Ávila.

Todo ocurrió a las tres de la mañana del 13 de abril de 2024, cuando dos de los acusados, Fernando y David, llegaron a casa de los Villar en Chiloeches. Laura Villar le había hablado a su pareja, Cristian, de la colección de relojes de su padre. Fernando entró presuntamente a la casa con una bayoneta y un cuchillo, y con ello en mente. David esperaba en el coche, pero la familia despertó. La madre recibió 14 puñaladas. Su marido más de 20. Laura no llegó ni a bajar las escaleras: recibió 7 puñaladas. El otro hijo del matrimonio logró esconderse bloqueando la puerta de su habitación.

Antes de salir, el presunto autor de los tres crímenes prendió también fuego a la casa con el joven aún dentro, pero consiguió salir y dar la voz de alarma.

Piden prisión permanente revisable para el presunto autor material del asesinato

Ahora, un año y medio después de esos hechos, arranca el juicio con jurado popular. La Fiscalía cree que Fernando cometió los tres asesinatos con alevosía y piden prisión permanente revisable. Por el robo con violencia y el incendio, reclaman ocho años más, así como una indemnización de 400.000 euros para el único superviviente de la familia.

Para la que fuese pareja de Laura y el conductor, la Fiscalía pide cinco años de prisión.

El juicio, en la Audiencia Provincial de Guadalajara, se prolongará, en principio, hasta el 19 de este mismo mes. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Guadalajara, concretamente, procede imponer a Fernando la pena de prisión permanente revisable, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por los tres asesinatos, a lo que hay que sumar otros 5 años más por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma y otros 3 por daños por el incendio de la vivienda.

En el apartado civil, la Fiscalía reclama a F.P.S. una indemnización superior a 560.000 euros en total, de los que 400.000 corresponderían al hijo y hermano gemelo de la hija también fallecida, único superviviente directo del núcleo familiar, y algo más de 163.000 euros por las reparaciones realizadas en el chalé a la compañía aseguradora Mutua Madrileña.

Para los otros dos acusados y presuntos cómplices, la Fiscalía reclama una pena de 5 años para cada uno por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma en concepto de "cooperadores necesarios" en dicho robo.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, entre los meses de febrero y abril del pasado año, Cristian "se concertó" con Fernando para realizar el robo en la vivienda familiar de su pareja al creer que poseían una "valiosa colección de relojes y dinero en efectivo". Así, el novio de la víctima habría proporcionado a éste información detallada sobre las rutinas de la familia, la distribución de la vivienda y la ubicación de los objetos de valor que había en ella. De ese modo, el 12 de abril de 2024, el presunto autor del triple asesinato se dirigió a la vivienda acompañado de David, que debía esperar en el exterior para auxiliarle.

Armado con una bayoneta de 39,5 centímetros y una navaja, Fernando, según apunta la Fiscalía, accedió al interior de la casa por la terraza de la cocina. En la planta superior sorprendió al matrimonio durmiendo en su dormitorio y al despertarse estos, con ánimo de acabar con la vida de ambos, asestó al padre 29 puñaladas que destruyeron órganos vitales; y a la madre le provocó la muerte tras 14 cuchilladas que perforaron ambos pulmones. Cuando la hija de la pareja, trataba de huir por la escalera, el acusado le impidió el paso y le infligió otras siete cuchilladas, una de ellas en la zona cervical que seccionó vasos y nervios vitales.

"Excediéndose del plan convenido, aprovechó la indefensión de las víctimas, que tenían mermada su capacidad de respuesta al ser sorprendidos en la tranquilidad de su dormitorio, para atacarles brutalmente", recoge literalmente el escrito de la Fiscalía.

Posteriormente, según sostienen, Fernando se apoderó de una caja de relojes, joyas y dinero en efectivo y con la intención de ocultar los hechos prendió fuego a la vivienda y huyó. Dos días después era detenido. Si bien inicialmente el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara acordaba la medida cautelar de prisión provisional para los tres encausados, en la actualidad solo Fernando se encuentra en prisión.

El proceso de juicio se celebra ahora ante un tribunal con jurado, a quienes se pedirá que se pronuncien sobre la inocencia o culpabilidad de los tres acusados tras escuchar las declaraciones de estos, de los testigos, atender los atestados de la Guardia Civil, informes forenses sobre las autopsias, análisis de ADN, periciales de telefonía móvil y las actas de los bomberos que sofocaron el incendio.

El juicio oral servirá para dirimir si los tres acusados son responsables de los hechos en los términos planteados por la Fiscalía y será finalmente el jurado popular, bajo la dirección técnica del magistrado presidente, quien determine el veredicto.