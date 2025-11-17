La Policía investiga por qué un hombre roció un spray pimienta sobre tres menores cerca del centro de acogida de Hortaleza, en Madrid

Dos menores del centro de Hortaleza fueron detenidos recientemente por lesiones a educadores tras un intento fugarse

Compartir







La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar unos hechos presuntamente ocurridos en la tarde del pasado viernes, cuando un hombre habría rociado spray pimienta sobre el rostro de tres menores migrantes en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza.

Los hechos ocurrieron en torno a las 20:15 horas del viernes, y hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional tras recibir una llamada por parte de uno de los educadores del centro alertando de que habían arrojado spray pimienta a los menores.

Una persona a bordo de un vehículo se paró en la zona y, desde el propio coche, roció a los menores

A su llegada, los educadores informan a los agentes de que una persona a bordo de un vehículo se paró en la zona y, desde el propio coche, roció a los menores, según han relatado desde la Jefatura Superior de Policía y había adelantado 'El Mundo'.

Hasta el lugar también se trasladó una unidad de Samur-Protección Civil, que atendió a uno de los menores para a continuación darle de alta en el lugar, según han informado a Europa Press desde el servicio de Emergencias Madrid.