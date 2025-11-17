El múltiple accidente con un camión y un autobús ha ocurrido en torno a las 8:30 horas en sentido salida de Madrid

Como consecuencia del accidente, el conductor del camión y una pasajera del autobús han resultado heridos de gravedad

Veinticuatro personas han salido heridas, dos de ellas en estado grave y cuatro moderado, en un accidente por alcance entre un camión, un autobús y una furgoneta en Madrid. Ha tenido lugar en el kilómetro 37.900 de la A-6, a la altura de la localidad madrileña de Collado Villalba.

Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 han señalado que el accidente ha ocurrido en torno a las 8:30 horas en sentido salida de Madrid.

Dos heridos de gravedad

Como consecuencia del accidente, el conductor del camión y una pasajera del autobús han resultado heridos de gravedad y han sido trasladados a centros hospitalarios, al igual que otros tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta, con heridas de carácter moderado.

Otras 18 personas han sido heridas de manera leve y están siendo atendidas en el lugar del accidente por facultativos del Summa 112.

Por otro lado, un hombre de 39 años ha muerto en Almería en un accidente de tráfico registrado en la A-7 a su paso por la localidad de Huércal. El hombre circulaba en sentido contrario y ha impactado con un camión, Los sanitarios no han podido salvar su vida.

La primera de numerosas llamadas a Emergencias ha tenido lugar minutos antes de las 4:00 horas del lunes 17 de noviembre advirtiendo de una persona atrapada y gravemente herida en un vehículo debido a un accidente, según el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

La víctima mortal, un hombre de 39 años, circulaba en sentido contrario en un turismo cuando, en el kilómetro 781 de la A-7 ha impactado con un camión.

El fallecido tuvo que ser rescatado por los bomberos. Se movilizó a una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Consorcio del Poniente y de Almería, a la Policía Local de Huércal de Almería y a mantenimiento de la vía.