Paqui deshereda a su hijo tras no saber nada de él en 15 años: "Me siento bien haciéndolo"

Paqui sigue sin entender por qué su hijo se ha distanciado tanto de ella

Rosario Bermudo, la hijastra de la 'duquesa roja', denuncia a un hermano por ocultar dinero para pagarle la herencia

Compartir







Paqui Alcántara ha desheredado a uno de sus hijos. Así lo ha decidido tras darse cuenta de que no quiere saber nada de ella desde hace 15 años: “Mi hijo tiene 54 años y mi hija 51. La relación con ella es perfecta pero con él es peor desde que se juntó con su pareja. Desde entonces, hemos cortado el bacalao. ¿Por qué? No lo sé”.

Paqui sigue sin entender por qué se han distanciado tanto hasta el punto de no saber si tiene algún nieto: “Me dolería ahora que tuviera un hijo y no saberlo, así de claro te lo digo. Yo no me esperaba pasar de tener una relación muy estrecha a separarse de tal forma”.

PUEDE INTERESARTE Un hombre logra una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo por un detective

"Me siento bien haciéndolo”, reconoce Paqui

La herencia de Paqui se resume en la vivienda que tiene. “Mi hija me dice ‘¿qué vas a hacer con el piso?’. Y yo le digo ‘yo que sé��’”, recuerda la mujer. “Ella me respondió ‘mi hermano no se merece que le des el piso’. Y me siento bien haciéndolo”, sentencia.

María López, abogada especializada, explica cómo se puede desheredar a un hijo. “Le puedes quitar todo. El porcentaje de la herencia mínimo es el 33% a casa hijo. Tenemos que escribirlo como si fuese un diario, contarle a tu notario qué ha sucedido y qué ha pasado para tomar esa decisión”.

PUEDE INTERESARTE Los herederos de un pensionista recibirán más de 5.000 euros por retrasos en los pagos al fallecido en Palma

¿En qué determinados casos puedo desheredar?

López lleva casi 500 casos y recibe correos a diario como este: familiares que dicen que sus abuelos están descuidados por los hijos. Algunos llevan hasta 20 años sin atenderlos: “¿En qué determinados casos puedo desheredar? Cuando me ha maltratado de obra o psicológicamente. El Tribunal Supremo recoge el maltrato psicológico como el abandono. Esto bien recogido, narrado y con pruebas se puede desheredar”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Paqui ya tiene la decisión tomada: “No me quiero comer el coco ya que, como me veis, estoy sola”. Y lanza un mensaje para aquellas personas que se encuentren en su misma situación: “Hay que verlo muy claro. Si no quiere nada de vosotros, es que no necesita nada de vosotros”.