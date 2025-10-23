Alberto Rosa 23 OCT 2025 - 17:40h.

La mujer consiguió que un juez ordenara a los cuatro hijos de la duquesa a pagar casi 900.000 euros que le tendría que haber correspondido como herencia

El caso de Rosario Bermudo, la hijastra de la duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, conocida como la ‘duquesa roja’, fue muy sonado. La mujer consiguió que un juez ordenara a los cuatro hijos de la que fuera duquesa a pagar a Bermudo casi 900.000 euros que le tendría que haber correspondido como herencia.

Bermudo es hija biológica de Leoncio González de Gregorio, marido de la duquesa, que tuvo una relación extramatrimonial con la sirvienta. La hija había reclamado la paternidad para exigir parte del legado de la familia aristocrática, cuyo linaje se remonta al siglo XV.

Las pruebas de ADN realizadas sobre resto óseos del cuerpo de su padre confirmaron al 99,99% que el aristócrata era el padre de Rosario Bermudo. El juez ordenó a los hijos de la ‘duquesa roja’ a pagar la parte correspondiente de su herencia en octubre de 2024, tras más de 14 años de pleitos judiciales.

Casi 900.000 euros de herencia

Además de la citada cantidad, una de las hermanas tendría que pagar 800.000 euros al haber recibido una “herencia mejorada”, según ha recordado a EFE el abogado de Bermudo, Fernando Osuna. Finalmente, se la ha condenado a ella y a un hermano a pagar a partes iguales 280.000 euros más los intereses generados desde el inicio del proceso judicial, mientras que con los otros dos hermanos se llegó a un acuerdo antes del juicio.

En un principio se pidió el embargo de sus cuentas, así como el del Palacio de Quintana Redonda, construido a mediados del siglo XVIII. No obstante, tras no cobrar la cantidad reclamada, Bermudo ha presentado una querella contra Leoncio González de Gregorio, uno de los hijos de la duquesa, porque “tiene muchas pruebas de un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible”, según recoge EFE.

Tras abonar sus otros tres hermanos la casi totalidad de la deuda, Osuna ha indicado que le consta que el querellado "disponía de dinero en el banco", pero al saber que se le reclamaba esta cantidad "dio instrucciones a su entidad bancaria para ocultar o disponer de este metálico y evitar así que cobrase su hermana".

Además, indica que las cuentas a nombre del hermano de su clienta, "con saldos que superaban los 100.000 euros", han "dejado de existir", al no figurar en la nueva averiguación patrimonial que se ha realizado.

El proceso

El 5 de diciembre de 2018, el titular del Juzgado número 77 de Madrid reconocía a Bermudo, que ahora tiene 72 años, como heredera legítima tras aportar al proceso una prueba de ADN con el 99,99 % de coincidencia, el máximo que se puede obtener. El final de este pleito se produjo después de un proceso de seis años y de que el 23 de marzo de 2017 se exhumaran en el cementerio de Quintana Redonda (Soria) los restos de Leoncio González de Gregorio para poder contrastar el ADN con el de la demandante. Esta prueba resultó clave para confirmar que Rosario Bermúdez es hija de González, lo que le da derecho a reclamar parte de su herencia.

Leoncio González de Gregorio, esposo de la duquesa de Medina Sidonia, fue miembro de una de las familias aristocráticas más importantes de España con un linaje que se remonta al siglo XV. Las pruebas de ADN realizadas sobre restos óseos del cuerpo de su padre confirmaron al 99,99 por ciento que el aristócrata era el padre de la hija extramatrimonial que tuvo con la sirvienta, y cuya paternidad había reclamado ésta para exigir parte del legado.

Bermudo pudo ganar este caso después de cinco años de pleitos tras autorizar un juez la exhumación de Leoncio González para la obtención de muestras óseas con las que poder contrastar el ADN del fallecido con el de ella. El Instituto de Toxicología exigía que se comparase el ADN de varios familiares vivos del aristócrata para evitar la exhumación, lo que finalmente se hizo como prueba decisiva.