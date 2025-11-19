Los miembros del jurado ven culpable a Jesús M.S. de un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento

El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al hombre acusado de matar a una tendera en la plaza madrileña de Tirso de Molina en 2023. Consideran probado que la asesinó intencionadamente de forma sorpresiva y con ensañamiento, y no aprecian la atenuante de drogadicción.

Los miembros del jurado ven culpable a Jesús M.S. de un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento, y descartan la atenuante de drogadicción que presentaba su defensa. Así, consideran culpable por unanimidad del delito de robo con violencia y arma.

El jurado ve probados los hechos y considera a los dos culpables del asesinato

El jurado también considera culpable por unanimidad a Estrella G.S.R. del delito de encubrimiento. El jurado ve acreditado que ambos acusados se presentaron el 3 de julio de 2023 en la tienda que regentaba la víctima y que, una vez el acusado entabló conversación con ella se acercó al mostrador, la obligó a abrir la caja registradora y robó 200 euros y su móvil.

Después, agarrándola del pelo trató de introducirla en el probador de la tienda y, al no conseguirlo por la resistencia que opuso la víctima, le asestó, con el propósito de causarle la muerte o sabiendo que su acción podría causársela, una puñalada en el costado izquierdo, lo que provocó su muerte.

Una vez dictado este veredicto, la Fiscalía y la acusación particular han mantenido su petición de pena de 30 años para Jesús M.S. y de 3 años para Estrella G.S.R.