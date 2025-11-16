No hay denuncias previas ni estaban en el sistema VioGén

El marido tenía antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos y depresión

MadridLa Guardia Civil continúa investigando el hallazgo de un hombre y una mujer, ambos de 60 años, que eran encontrados muertos este sábado con signos visibles de violencia producidos por arma blanca en un chalet situado en la calle de la Jara de localidad madrileña de Alpedrete.

Al parecer, las víctimas eran pareja y fuentes de la Delegación del Gobierno indican que el suceso se estaría investigando como un posible caso de violencia de género, aunque no se descarta ninguna hipótesis, según recoge ABC.

No hay denuncias previas, ni estaban en VioGén, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género de España, han indicado a EFE las mismas fuentes.

Por su parte, el marido tenía antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos y depresión, han precisado fuentes próximas a la investigación.

El hijo de la pareja encontró los cuerpos

El hijo de la pareja fue el que encontró inicialmente los cuerpos de las víctimas con signos de violencia producidos por arma blanca en habitaciones diferentes. Tras el hallazgo, el hijo ha quedado en estado de ‘shock’.

La llamada alertando de lo ocurrido ha tenido lugar a las 12:00 del mediodía. Cuando ha llegado hasta el lugar del suceso, el equipo médico del Summa 112 se ha encontrado a un varón y a una mujer, ambos de 60 años, fallecidos con signos visibles de violencia.

Lo único que ha podido hacer el equipo médico del Summa 112 ha sido confirmar el fallecimiento de ambas personas.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.