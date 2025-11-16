Redacción Madrid 16 NOV 2025 - 17:52h.

La autopsia confirma que la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca y que murió antes que el hombre

El hijo de la pareja hallada muerta en Alpedrete encontró sus cuerpos y quedó en estado de 'shock'

MadridLa autopsia a los cuerpos de la pareja hallada muerta este sábado en la localidad madrileña de Alpedrete ha confirmado que la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca y que murió antes que su marido.

Así lo han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, que han señalado que esta es la conclusión de la autopsia preliminar, en espera de la definitiva.

Tras el crimen, el hombre se suicidó

Las mismas fuentes han precisado que el marido, y presunto autor del apuñalamiento, había consumido alcohol y medicamentos y han precisado que padecía importante problemas de espalda que le ocasionaban intensos dolores por los que se medicaba y que, además, sufría depresión.

Al parecer, y según recalcan las fuentes, todo parece indicar que tras apuñalar a su mujer, el hombre se suicidó, a la vez que recuerdan que ya había presentado conductas autolíticas.

El hijo de la pareja encontró los cuerpos

El hijo de la pareja, que fue quien encontró a sus padres muertos, ha declarado ante la Guardia Civil que nada hacía prever del comportamiento de sus padres este desenlace.

La Guardia Civil considera que se trata de un caso de violencia machista, aunque las fuentes han precisado que no había denuncias previas ni se encontraban en el sistema de seguimiento Viogén.

Los fallecidos, de 60 años, fueron encontrados muertos con signos visibles de violencia producidos por arma blanca en habitaciones diferentes de un chalet situado en la calle de la Jara de Alpedrete.

La llamada alertando de lo ocurrido tuvo lugar a las 12:00 horas del sábado. Cuando llegaron hasta el lugar del suceso, los integrantes del equipo médico del Summa 112 solo pudieron confirmar el fallecimiento de ambas personas.

Ayuda contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización