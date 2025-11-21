Música, acrobacias y luces vuelven a hacer brillar Madrid en Navidad con el 'Circo Price'

Nuria Morán 21 NOV 2025 - 10:20h.

'Circo Price en Navidad 'es ya un clásico de estas fiestas en Madrid

'Circo Price en Navidad' es ya un clásico de las fiestas más entrañables en Madrid. Está presente desde 2006 y se renueva cada año con una producción especialmente creada para este espacio municipal, siempre con una acogida entusiasta del público, con más de 65.000 espectadores cada temporada.

Este año, la temática se renueva para ilusionar a pequeños y no tan pequeños en unas fechas en las que la ilusión está más presente que nunca. Una excursión escolar se convierte en una aventura inolvidable cuando un grupo de niños y niñas y sus acompañantes quedan atrapados en medio del bosque una noche de Navidad. Están perdidos, pero algo mágico les espera. Guiados por los animales del bosque, llegarán hasta un lugar misterioso: un circo olvidado.

'Circo Price en Navidad', una cita ineludible desde 2006

Allí, la música, las acrobacias y las luces volverán a brillar. Los niños descubrirán que la magia de la Navidad no siempre se encuentra donde la esperamos… y que, a veces, aparece cuando nos atrevemos a soñar despiertos. Las voces blancas y los números de circo llenarán de magia el Teatro Circo Price y conseguirán que esta historia se convierta en un cuento de navidad para recordar.

El montaje combina números de equilibrismo, sombras chinescas, magia, aéreos, malabares y payasos con música en directo, interpretada por un quinteto de músicos y un elenco de jóvenes artistas. Las canciones originales, compuestas por Eva Diago con música de Nicolás Castro, aportan frescura y emoción a un relato que celebra la ilusión, la amistad y el espíritu navideño.