Iván Sevilla 23 NOV 2025 - 19:47h.

Espectacular robo frustrado por policías en una joyería de Coslada, Madrid: buscan a los autores

Los ladrones actuaron de madrugada en un negocio de la calle Olmo, llevándose piezas de bisutería y plata

MadridUn trepidante suceso sacudió la noche de Coslada (Madrid) cuando un grupo de encapuchados con mazas robaron en una joyería del municipio. Luego, en su huida hubo una persecución policial e incluso disparos de uno de los agentes.

Según informó el Ayuntamiento, los hechos se registraron en la madrugada del 22 de noviembre en un negocio de la calle Olmo. Un vecino de la zona escuchó los fuertes golpes que los delincuentes estaban dando tanto fuera como dentro del comercio.

Inmediatamente avisó al 112 y la Policía Local se movilizó hasta el lugar indicado en la llamada a emergencias. Los agentes consiguieron, al menos, evitar que los ladrones se llevaran un mayor botín. Sustrajeron numerosas piezas, pero de bisutería y plata.

Nada más acudir a la puerta de Joyerías González, ya vieron que había varios contenedores desplazados frente al local y que a los ladrones les esperaba un coche en marcha sobre la acera. Al verse sorprendidos por la patrulla, se montaron rápidamente en él para huir.

Persecución policial y disparos de un agente

Entonces se inició una peligrosa persecución policial que puso en riesgo la vida tanto de los efectivos como de los viandantes. Primero, los sospechosos embistieron los bolardos que había instalados en el cruce con la calle Doctor Michavila.

A gran velocidad, siguieron su circulación temeraria hacia uno de los agentes que trataba de impedirles la fuga. Se vio obligado a dispararles, porque estaba en juego su integridad física. Esos tiros provocaron que los individuos desviasen su trayectoria.

Con las luces apagadas y el maletero abierto, continuaron la huida en sentido contrario por la calle Virgen de la Cabeza, sin pensar que podían causar algún accidente al colisionar con otros conductores. Varios indicativos policiales se sumaron a darles 'caza'.

Sin embargo, consiguieron llegar a la circunvalación de la carretera M-50 para perderse después por un campo sembrado de la vecina localidad de San Fernando de Henares. Porque ahí fue donde, posteriormente, los agentes encontraron el vehículo abandonado.

Buscan a los ladrones, que pueden haber cometido más robos

En su interior, hallaron herramientas utilizadas habitualmente en robos con fuerza, como dos mazas de gran tamaño y una palanca metálica. Usaron todo esto para fracturar el acceso a la joyería en un primer momento y, luego, romper las cristaleras que protegían las piezas expuestas.

La investigación se mantiene abierta para poder localizar a los ladrones e incluso sospechan que podrían estar implicados en otros hechos delictivos similares que se han cometido en la Comunidad de Madrid. Al menos, con el mismo coche.

Tras haberse producido disparos, la Policía Científica de la Policía Nacional acudió al punto donde se detonaron. No hubo que lamentar daños materiales adicionales, ya que impactaron en la fachada de un establecimiento próximo.