La PalmaUna menor de edad ha sufrido una violenta agresión por parte de otras dos menores en la isla de La Palma. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre, en la zona portuaria de contenedores en Santa Cruz de La Palma. La víctima fue tirada al suelo y recibió patadas, puñetazos y tirones de pelo.

En el vídeo -que ha sido difundido por redes sociales- aparece un grupo de chicas que rodeaban a la menor para agredirla. Mientras, el resto de las jóvenes gritaban para animar a las agresoras: “Dale, dale, dale… por la boca”.

"En lo que yo salga del centro, tú entras, pedazo de puta", dice uno de los adolescentes

La agresión comienza con un adolescente que se dirige a la víctima para decirle: "En lo que yo salga del centro, tú entras, pedazo de puta". Después, otra persona le pregunta a la niña: “¿Tú no ibas a acabar en Tabares?". Refiriéndose al centro de internamiento educativo para menores infractores de Valle Tabares, ubicado en La Laguna (Tenerife).

Poco después, una de las personas que graba la escena grita: “Dale, dale, dale… por la boca” y sigue animando al resto de presentes para que la agredan. "Eres una puta cagada de mierda", se escucha en repetidas ocasiones. Y ahí comienza la violencia física en medio de los insultos. Una de las agresoras le da un par de patadas en el muslo derecho y, segundos después, varias personas empujan a la víctima.

En un momento determinado de la agresión, a la menor le tiran del pelo y cae al suelo. Las agresoras aprovechan para propinarle violentas patadas y puñetazos mientras se oye como una de ellas grita “toma, toma, toma”. La víctima, que casi no puede defenderse, decide taparse el rostro para cubrirse de los golpes.

Uno de los jóvenes que presencia la agresión intenta intervenir para frenar los golpes pero no lo consigue. El ataque acaba cuando se escuchan las sirenas de la Policía Nacional, momento en el que los menores comienzan a huir mientras dicen "la poli, la poli".

Los padres de la víctima no han denunciado

La Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife investiga de oficio los hechos y los participantes en la agresión ya han sido identificados. De momento, los padres de la víctima no han denunciado la agresión y se desconoce el grado de las lesiones de la menor.

La investigación se centra ahora en averiguar el centro educativo de las agresoras y la agredida. Un caso que se suma a otro que ocurrió en el sur de Gran Canaria la semana pasada y que también fue divulgado en redes sociales. Se trata de un caso de presunto acoso y agresión a un menor en San Bartolomé de Tirajana.