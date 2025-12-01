Celia Molina 01 DIC 2025 - 15:27h.

La influencer colombiana tenía 25 años y era conocida en las redes sociales como 'Bikegirl', por su gran afición a las motocicletas

Poco antes de chocar con su moto y caer bajo las ruedas de un camión, la influencer aseguró que había perdido sus gafas

Las redes sociales vuelven a estar de luto. El periódico de 'The U.S. Sun' ha comunicado la muerte de la influencer colombiana Karen Sofía Quiroz, a los 25 años de edad, en un accidente de moto. Ella era muy conocida en las redes sociales y el mundo de motor por ser una gran aficionada a estos vehículos, a su mantenimiento y a las rutas de las que solía hablar en sus vídeos de TikTok, donde cuenta con más de 45.000 seguidores .

El siniestro mortal tuvo lugar en el municipio de Floridablanca (Colombia), precisamente, cuando la joven viajaba a bordo de su Suzuki Gixxer. "La hipótesis más probable del accidente es que la motociclista circulaba entre dos vehículos y perdió el control de su moto", informó un funcionario de transportes a 'The U.S. Sun'. Más tarde, la Dirección de Tránsito de Floridablanca confirmó, a través de las cámaras de videovigilancia, que la creadora de contenido había intentado pasar entre los dos vehículos, un Chevrolet Spark y un camión, para evitar su colisión, aunque finalmente no lo logró.

"Espero no chocar porque he perdido las gafas"

Tras caerse de su moto, Karen Sofía acabó debajo de las ruedas del camión, muriendo en el acto por las heridas que esto le provocó. A pesar de todos los intentos de los servicios de emergencias por reanimarla, nada se pudo hacer por salvar su vida. Al perder el control de su motocicleta, Karen chocó contra un lateral del Chevrolet y, después, cayó bajo las ruedas del camión.

Lo más impactante de todo es que, pocas horas antes de morir, la propia influencer había avisado en sus redes sociales de que había perdido las gafas que usaba habitualmente para montar en moto: "Espero no chocar porque he perdido mis gafas", le comentó a sus seguidores, que ahora consideran esta frase como un absoluto augurio de lo ocurrido. Por ello, aunque no se puede confirmar de forma oficial, han asegurado que Quiroz podría "haber tenido problemas de visión" en la carretera como motivo del accidente.

La muerte de Karen tuvo lugar el pasado 26 de noviembre, poco antes de que otro grave fallecimiento golpeara al universo de las influencers. Este fin de semana, se ha hallado el cadáver de Stefanie Pieper, de 31 años, tras pasar varios días desaparecida en Austria. Después de asistir a una fiesta de Navidad y de haber discutido en su casa con su exnovio - según confirmaron sus vecinos - el cuerpo de la joven maquilladora fue encontrado en un bosque de Eslovenia. Justo el lugar en el que su expareja había quemado el coche del que la joven era dueña.