El joven de 25 años que habría matado a su padre a puñaladas en San Blas, Madrid, padecía antecedentes psiquiátricos, según sus vecinos

Muere un hombre de 59 años tras recibir varias puñaladas en San Blas-Canillejas, Madrid

MadridConmoción en el barrio madrileño de San Blas tras la muerte de un hombre de 59 años que fallecía durante la tarde de este viernes 5 de diciembre tras sufrir una agresión con arma blanca por parte de su propio hijo.

Al parecer, el joven de 25 años habría apuñalado en varias ocasiones a su progenitor hasta provocarle la muerte.

El hijo padecería problemas psiquiátricos

Según han indicado medios locales como la cadena pública 'Telemadrid', el joven padecía antecedentes psiquiátricos.

"Apenas hablaba, según los vecinos, quienes escucharon gritos y golpes. Fueron ellos quienes llamaron rápidamente a la Policía. Dentro del piso encontraron al hombre de 59 años ya sin vida, junto al agresor, su hijo", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado. Ahora, el joven permanece detenido y a la espera de pasar a disposición judicial.

Investigan la muerte del hombre

Los servicios de emergencias han señalaba que, sobre las 20.20 horas, recibieron varias llamadas de que en la calle Fenelón de Madrid capital, a la altura del número 14, se había producido una agresión.

Al lugar se desplazó la Policía Nacional, además de una UVI móvil del Summa 112, que encontraba dentro de una vivienda el cuerpo ya sin vida del hombre de 59 años que presentaba varias heridas incisas.

El personal sanitario sólo podía confirmar el fallecimiento. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.