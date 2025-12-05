Un hombre de 59 años ha resultado muerto tras recibir varias puñaladas en San Blas-Canillejas, Madrid

Un hombre de 59 años ha resultado muerto a última hora de la tarde de hoy al ser agredido con arma blanca cuando se encontraba a la altura del número 14 de la calle Fenelón, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han informado de que el centro coordinador ha recibido sobre las 20:20 horas varias llamadas alertando de la agresión.

Por el momento la única información que hay de la víctima es que tenía 59 años, no se sabe nada más de su identidad. Los agentes que se han hecho cargo de la investigación tampoco han ofrecido más datos acerca de lo ocurrido. De la persona o personas autoras de esta agresión no tienen su identidad.

No pudieron salvarle la vida

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado agentes de la Policía Nacional y equipos de emergencias que atendieron a la víctima a su llegada. Aunque no tardaron en llegar, el hombre estaba muy mal herido y falleció breves momentos después.

A su llegada, las asistencias del SUMMA 112 solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba varias heridas incisas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, han añadido las fuentes de Emergencias.