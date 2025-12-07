La víctima ha sido atacada en la calle Argumosa de Lavapiés por dos varones que no han sido localizados aún

El suceso ha quedado a cargo de la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para identificar a los agresores

MadridUn hombre de 31 años ha sido herido grave en la madrugada del sábado tras ser agredido con un arma blanca en el cuello, según han informado a EFE este domingo fuentes de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

La víctima, de nacionalidad marroquí, ha sido atacada en la calle Argumosa de Lavapiés (Madrid) por dos varones que no han sido localizados aún, ni tampoco el arma con la que realizaron la agresión, según ha adelantado El Mundo y han confirmado EFE fuentes de la Policía Nacional.

Agentes la Policía Nacional realizaron las maniobras de primeros auxilios

Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron agentes la Policía Nacional, quienes realizaron las maniobras de primeros auxilios y taponaron la herida mientras esperaban la llegada de Samur-Protección Civil, que posteriormente estabilizó al herido y lo trasladaron al hospital.

