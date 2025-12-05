El joven niega ser el autor de la agresión y ha explicado que tuvo un problema con la víctima por el pago del alquiler de una habitación en un piso ocupado

Un vídeo revela el miedo que el niño muerto en Almería le tenía a la pareja de su madre

Compartir







ValenciaDos semanas después del brutal ataque con arma blanca a un hombre en Valencia, un hombre se presentó este jueves ante la Policía Nacional para prestar declaración sobre los hechos.

Según ha explicado su abogado, su defendido niega ser el autor de la agresión y ha explicado que sí que tuvo un problema con la víctima relacionado con el pago del alquiler de una habitación en un piso ocupado que al parecer gestionaba el herido. De hecho, el letrado señala que el día de la agresión, su cliente vio al llegar a casa vio a la policía y sin saber lo que había pasado abandonó el lugar.

PUEDE INTERESARTE El jurado popular ve culpable de asesinato al hombre que mató de una paliza a su padre en La Sota de Valderrueda, León

Una declaración que, sin embargo, no ha impedido que la policía lo acuse de tentativa de homicidio por el apuñalamiento. Este viernes está previsto que pase a disposición judicial.

Lesiones por arma blanca

Los hechos se produjeron el pasado 17 de noviembre sobre las 19:30 horas en la calle Viana del centro de la ciudad. Varias patrullas se desplazaron al lugar y encontraron a un joven con graves lesiones provocadas por arma blanca en el brazo, la muñeca, el muslo y la espalda, que obligaron a trasladarlo a un centro hospitalario para recibir atención médica, según informaron fuentes policiales.