El Gobierno de Madrid dice que el Hospital de Torrejón cumple en calidad y seguridad

Redacción Madrid 09 DIC 2025 - 13:09h.

Se trata del segundo informe que emite la Consejería de Sanidad sobre la cuestión

El PSOE denuncia ante la Fiscalía la gestión de Ribera Salud del Hospital de Torrejón

Compartir







MadridLa Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirma que las Áreas de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital de Torrejón cumplen con los objetivos del Servicio Madrileño del Salud, según un informe del departamento.

La inspección se ha producido después de que se publicaran diversas informaciones que recogían cómo la gestora de este hospital público, Ribera Salud, intentaba alargar las listas de espera de los pacientes para aumentar sus beneficios económicos.

PUEDE INTERESARTE Solicitan a la Fiscalía investigar si el Hospital de Torrejón ordenó modificar prioridades en triaje

Se trata del segundo informe que emite la Consejería de Sanidad

Se trata del segundo informe que emite la Consejería de Sanidad sobre la cuestión y que se suma al primero, llevado a cabo a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, que recogió que no existía evidencia alguna en la reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el Hospital.

Este segundo informe ha concluido que "con relación a la calidad asistencial y la seguridad del paciente se ha trabajado correctamente en todas las áreas auditadas y de manera acorde a los objetivos indicados en el Contrato Programa del Servicio Madrileño de Salud", ha indicado la Consejería de Sanidad en una nota.

La Consejería recuerda que establece de forma anual los objetivos comunes que deben de desarrollar todos los hospitales de la región e indica que desde el departamento de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente han medido cinco indicadores cuyo cumplimiento verifica el Área de Evaluación Sanitaria.

Se trata de las acciones desarrolladas para mejorar la calidad percibida, las que avanzan en la mejora de la seguridad del paciente, las relativas al impulso de prácticas seguras, las de atención al dolor y las de consolidación de la gestión de la calidad.

El informe resuelve que "en todas ellas el resultado ha sido satisfactorio, dando así por concluidas cuantas acciones han sido necesarias llevar a cabo para comprobar que la praxis tanto Asistencial como de Calidad en el Hospital Universitario de Torrejón ha sido el adecuado".